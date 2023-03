Citi: Euroopa kinnisvaraaktsiad võivad näha 50% suurust langust

Aktsiahindade prognoosi teinud Citi analüütikud ennustavad 2023. ja 2024. aasta jooksul varade väärtuse 20 kuni 40 protsendilist langust. «Ärikinnisvara aktsiad ei hinda ajaloolisi tsüklilisi madalseisu, mis on meie arvates asjakohased võrdlusnäitajad,» kirjutasid nad esmaspäeval saadetud märkuses.

Stoxx Real Estate Index on olnud Euroopa sektoritest üks enim mõjutatud sektoreid pärast seda, kui Silicon Valley Banki kokkuvarisemine tekitas muret laenutingimuste karmistumise pärast. Sektor on sel kuul langenud 15% võrra, kuid vähendas kahjumit täna 1% suuruse tõusuga.

Kuid mitte ainult kinnisvarafirmade aktsiad ei ole kannatanud, ka kinnisvarasektori võlakirjad on surve all. Viimase aasta jooksul on kõik Euroopa investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjaindeksis olevad kinnisvaravõlakirjad langenud. Esmaspäeval langesid indeksisse kuuluvatest 19 kinnisvarafirmast 15 võlakirja hinnad, kellest suurimad langejad olid Akelius Residential AB, Heimstaden AB ja Castellum AB.