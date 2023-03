7 finantsvabaduse varjundit ehk kuidas saavutada rahaline sõltumatus

1. Traditsiooniline finantsvabadus

Traditsioonilise finantsvabaduse aluseks on enamasti oma kuludest täieliku ülevaate omamine ja seejärel investeerimisportfelli kujundamine nõnda, et portfell suudaks täies ulatuses ära katta igakuised kulud.

Siin on levinud kaks lähenemist. Esimene neist on rahavooline. See tähendab, et võrdleme oma investeerimisportfellist saadavat dividendi-, intressi- ja üüritulu oma igakuiste kuludega. Juhul kui tulud ületavad kulusid, siis võime justkui öelda, et oleme finantsvabad.

Seda teed minnes tuleb erilist tähelepanu pöörata mitte portfelli rahavoogude maksimeerimisele, vaid hoopis sellele, et portfellist tulevad rahavood oleksid hajutatud ja jätkusuutlikud.

Miks nii? Eks ikka sellepärast, et finantsvabaduseks on meil vaja igakuised kulud oma portfellist ära katta mitte ainult sel, vaid ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Seega tuleb ekstra hoolikas olla rahavoogu genereerivate investeeringute valimisel. See rahavoog peab olema jätkusuutlik.

Teine lähenemine on niinimetatud akadeemiline ja lähtub 4% reeglist. 4% reegel on 1998. aasta Trinity Study nime kandnud uurimustöö tulemusel sündinud rusikareegel, mis ütleb, et valdavalt aktsiatesse investeeritud portfelli puhul võime oma portfellist elamiskulude katteks välja võtta maksimaalselt 4% portfelli väärtusest ja siis seda numbrit igal aastal inflatsioonimäära võrra suurendada.

Esialgses uurimuses lähtuti sellest, et pensionipõli kestab 20-30 aastat. Selle eelduse baasilt kujunes turvaliseks portfellist raha välja võtmise määraks see sama 4%.