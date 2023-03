SUPERVÕIMALUS VÕI HÄVING? ⟩ Enefit Green omandas Eesti Energialt Liivi lahe meretuulepargi arenduse

Liivi Offshore OÜ näol on tegu Liivi lahe meretuulepargi arendusega võimsusega 1GW. Eeltöödest käivad praegu keskkonnamõjude hindamiseks vajalikud uuringud, tuulepargi tehniline eelanalüüs ja algatatud on riigi eriplaneering võrguühenduse rajamiseks, teatas Enefit Green börsile.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmase sõnul on järgmistel aastatel just meretuuleenergia arendamine taastuvenergia tootmise suurendamisel määrava mõjuga. «Riigi 2030. aasta siht on toota Eestis kordades rohkem taastuvelektrit ja meretuulel on siin kandev roll. Seetõttu tuleb praegu arendustöid hooga jätkata. Liivi meretuulepark on üks Baltimaade kõige kaugemale jõudnud projektidest ning arendustööde eesmärk on enne kümnendi lõppu tootmist alustada,» kommenteeris Kärmas pressiteates.

Tema sõnul on meretuulel Eesti energiasüsteemis väga suur potentsiaal. «Keskkonnahoidlikult toodetud ja soodsa hinnaga elektrit on üha rohkem vaja, sest paljud senised tehnoloogiad on asendumas elektril põhinevate lahendustega. Meretuulepargis on elektri tootmine stabiilsem ning vaid poolsada tuulikut suudavad anda poole Eestis praegu tarbitavast elektrist,» rääkis ta.

Valitsus andis 5. jaanuari korraldusega rahandusministrile volituse otsustada Liivi meretuulepargi Eesti Energiast eraldamine jagunemise teel. Veebruaris kiitis rahandusminister heaks Eesti Energia AS-i jagunemiskava ning kinnitas Liivi Offshore OÜ põhikirja. Märtsis andis rahandusminister nõusoleku Liivi Offshore OÜ võõrandamiseks Enefit Greenile, millele järgnes tehingu ettevalmistamine ja tingimuste auditeerimine.

Liivi lahe meretuulepargi plaanitav võimsus on 1 gigavatt ja eeldatav toodang ligi 4 teravatt-tundi aastas. Arendusala jääb Kihnu ja Häädemeeste ranniku vahele. Praegu on käimas tuulepargi keskkonnamõjude hindamiseks vajalikud uuringud ja tuulepargi tehnilise lahenduse eelanalüüs. Riik on algatanud eriplaneeringu tuulepargi võrguühenduse rajamiseks. 2021. aastal sõlmis Eesti Energia avamere tuulepargi rajamiseks koostöökokkuleppe meretuule arendajaga Ørsted.