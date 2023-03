Aktsiaturud tõusevad tänu pangahirmude leevenemisele

«Kuna pangandusmured on esialgu tagaplaanile jäämas ja süsteemis ei ole tekkinud uusi pingeid, on investorite riskivalmidus taastumas,» märkis Hargreaves Lansdowni raha ja turgude osakonna juhataja Susannah Streeter.

Šveitsi suurima panga UBSi aktsia kerkis üle 3% pärast teadaannet, et endine tegevjuht Sergio Ermotti naaseb, et juhtida selle vastuolulist kodumaise konkurendi Credit Suisse'i ülevõtmist. Ermotti, kes oli tegevjuht aastatel 2011-2020, on panganduses hinnatud UBSi maine taastamise eest pärast selle päästmist pärast 2008. aasta ülemaailmset finantskriisi.