Iute investorid vahetasid pea pooled võlakirjad uute vastu

"Investorid on vahetusega usaldanud meid ja jätkavad Iutesse investeerimist atraktiivse tootlusega. Vahetus võimaldab meil pikendada gruppi investeeritud kapitali tähtaega, viia Iute 2021/2026 võlakirja kogumaht üle 100 miljoni euro ja luua eeldused edasiseks kasvuks. Eriti rõõmustav on aga see, et suudame oma rahastamisplaane ellu viia ajal, kui kogu finantssektor on surve all," kommenteeris Iute grupi juht Tarmo Sild.