Eesti Pank hakkab taas väljastama skandaalseks kujunenud Liivimaa maapäeva kuldmünte

«Eesti Panga nimel palun klientidelt vabandust, et nii kaua on Liivimaa kuldmündi asendusega aega läinud ja eraldi palun vabandust inimeste ees, kes peavad veel ootama. Oleme otsinud probleemi lahendamiseks erinevaid võimalusi koostöös mündi tootjaga, kuid sel korral me ei suutnud klientide ootustele vastata ja meil on sellest väga kahju,» ütles Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve. Ta lisas, et järgmise meenemündi tootmishanke puhul arvestab keskpank saadud õppetundidega, kuid arusaadavalt ei aita see Liivimaa kuldmündi ostnud kliente.