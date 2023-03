Tehisintellekt ohustab esimeses laines 300 miljonit töökohta

Maailmas tehtavast tööst saab 18 protsenti automatiseerida, kusjuures mõjud löövad rohkem arenenud kui arenevaid turge. Valgekraed on suuremas ohus kui füüsilise töö tegijad. Ökonomistide sõnul on enim ohustatud administratiivse töö tegijad ja advokaadid, samas kui ehituses ja remonditööde tegijatele on mõju väike.