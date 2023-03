Ferrari aktsia hoiab autodega sama tempot

«See on meie kui ettevõtte jaoks hea uudis, et lisaks elektriautodele saame edasi minna ka sisepõlemismootoritega,» ütles Vigna. «See otsus on meie jaoks väga huvipakkuv, sest lubab sisepõlemismootoreid ka pärast 2036. aastat,» lisas ta. Euroopa Komisjoni esialgne ettepanek oli, et sisepõlemismootoriga sõidukeid ei tohi suured autotootjad müüa enam pärast 2035. aastat ning väikese tootmismahuga autotootjad nagu Ferrari pärast 2036. aastat