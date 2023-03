Börsilt lahkuv Clevon tegi aktsionäridele ülevõtmispakkumise

Börsilt lahkumist kavatsetakse kuna Clevoni poolt varem kaasatud rahalised vahendid on peagi lõppemas ning majandustegevuse jätkamiseks vajab Clevon kiiresti täiendavat kapitali, ent ettevõtte hinnangul ei ole kapitali võimalik avalikult piisavas mahus kaasata. Kui Clevon vajalikku kapitali ei kaasa, siis esineb ettevõtte vaates aga arvestatav risk, et Clevoni ärimudelit ei suudeta edasi arendada. Tõenäoline on ka sattumine makseraskustesse ja välistada ei saa maksejõuetust.

Ettevõte leiab siiski, et Clevoni ärimudel on endiselt arendatav ning sellel on kindlasti olemas potentsiaal õnnestumiseks, kuid kuna tegemist on suuri ressursse vajava ärimudeliga, siis selle edasiseks arenduseks on pidevalt vaja täiendavat rahastust. Kui see rahastus leitakse, siis muid ilmselgeid takistusi Clevoni ärimudeli edasiseks arenduseks ei eksisteeri, teatas Clevon.