Robus loodab hüppeliselt käivet kasvatada ja kahjumist välja tulla

«Kahjum on ootuspärane, kuna sporditehnoloogia valdkonna kasvuettevõttena tulime börsile agressiivse kasvuplaaniga. Oleme positsioneerinud end rahvusvahelise jaetarbija brändina ning seda näitab ka meie klientide jaotus, kus 55 protsenti meie kasutajatest on rahvusvahelised kliendid. Ettearvatult on välisturgudel kanna kinnitamine, brändi tuntuse kasvatamine ning tootearendus väga kapitalimahukas protsess,» selgitas Robuse juht Mikk-Alvar Olle.

Olle selgitas, et uus Robus GymBars tuli turule 2022. aasta IV kvartali keskel ning selle müügiedu kasvatas ettevõtte inventari läbimüüki aasta lõikes kolm korda. IV kvartalis uuendas Robus oma digitaalse videotreeningute platvormi ülesehitust ja hinnastuse põhimõtteid ning muutused osutusid edukaks. «Tunduvalt madalama sisendlävega Robus GymBarsi inventari on kliendid hästi vastu võtnud ning see on lubanud müüki tunduvalt kasvatada,» lisas Olle.