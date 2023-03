Modera üldkoosolek kiitis heaks teise aktsiapakkumise

Avalik pakkumine toimub ainult Eestis. Pakutakse Modera lihtaktsiaid nimiväärtusega 0,1 eurot, pakkumise maht on kuni 120 000 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 240 000 aktsiani. Pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 540 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 1 080 000 eurot, teatas Modera börsile.