Estonian Japan Trading Company: asjad on jätkunud vanaviisi

Juhtkonna tegevus on endiselt suunatud aktsionäri algselt sõnastatud visioonide ellu viimisele ning eesmärgiks seatud äriliinide arendamisele nii Eestis kui Jaapanis.

EJTC peamine tegevus eelmisel majandusaastal on olnud seotud Jaapani tütarettevõtte ja selle tegevuse haldamisega. Samuti on EJTC valmistanud ette vajalikku tauststruktuuri ja võrgustikku mitmesuguste Jaapani päritolu loomemajanduse toodete Eestisse toomiseks ning siin ja lähiregioonis turundamiseks. Eelneva all peab EJTC silmas näiteks Jaapanis tuntuid meelelahutusprogramme ning nendega seonduvaid tooteid kui ka täiesti eraldiseisvaid disaini- ja moetooteid. Tänu Jaapani kultuuri ainulaadsusele, on sealne loomemajandus ideaalselt sobiv segu eksootilisusest ja atraktiivsusest, et laineid lüüa ka siinses regioonis.

EJTC tütarettevõtte Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc peamine tegevus on Jaapanis elukondliku kinnisasja Renovar Kobe käitamine, haldamine ning üüritulu kogumine.

Tõsiasi on, et suuremad investeeringud ükskõik millisesse valdkonda eeldavad täiendavat kapitali. Ettevõttel ei ole plaani kaasata täiendavat kapitali börsilt, seega sõltub äritegevuse areng ja kasv eelkõige EJTC aktsionäri soovist. EJTC äri ei ole ülemäära hooajaline või tsükliline ning nagu mainitud, siis tulevik on ülisuures osas kitsalt seotud aktsionäri motiveerituse ja eesmärkidega. Eelneva osas ei saa alahinnata globaalse ebastabiilsuse, Ukraina sõja ning igasugu prognooside tegemise raskuse mõju.

EJTC juhtkonna eesmärgid 2023. aastaks on jätkata varasemalt prioriseeritud äriliinide arendamisega. Kuna nimetatud liinid on üpris erinevates valdkondades, siis on juhtkonna tööpõld kahtlemata lai! Kindlasti jätkub EJTC tütarettevõtte tegevus Jaapanis ning võrreldes varasemaga on üha rohkem eesmärk turundada ning müüa Jaapani tooteid Eestis.