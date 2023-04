SUUR INTERVJUU ⟩ Mihkel Nestor: kui tahame suurt palgakasvu, peame leppima kiire hinnatõusuga

Minu jaoks on trendi tabamine tähtsam. Mul on hea meel, kui olen suutnud leida mingi muutuse ära tabada, millest saab teema. Praegu räägime Eesti töötleva tööstuse probleemidest, kuna Põhjamaade, eriti Rootsi, kinnisvaraturg on kukkunud. Ma rääkisin sellest juba tükk aega tagasi. Aastaid on räägitud demograafiast, et kuidas me elame kõik vanaks ja siis pole kedagi, kes meid üleval peab. Täna on demograafiline kriis selles mõttes kätte jõudnud, et 30-aastaseid ja nooremaid inimesi on 40%, kes on vanemad 30 aastast. See on juba tunnetatav kinnisvaraturul, tööturul. See teema jäi mulle ükshetk silma, nüüd ma näen, et sellest räägitakse rohkem.