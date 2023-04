Uuring: üle poolte Eesti elanike peab end finantspädevaks

«Need, kellel on heal tasemel finantsalased teadmised, on rasketel aegadel paremini ette valmistatud ja meie uuring näitab, et see eelis on suur. Positiivne on see, et paljud tarbijad on kasutanud pandeemia kogemust enda rahaliseks harimiseks, on ettevaatlikud tarbetu laenuvõtmise suhtes ja kärbivad kulutusi. Samas oleme sisenemas kõrgete intressimäärade keskkonda, mis on paljudele, eriti noortele tarbijatele võõras. Tõenäoliselt avaldab see mõju tarbijarühmadele, kes pole varem võlgadega maadelnud,» nentis Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika.