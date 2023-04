Citadele tõstis tähtajaliste hoiuste intressimäärasid

«Aasta alguses läbi viidud küsitlus näitas, et enam kui iga kümnes plaanib hakata säästma. Suuremad hoiuste intressimäärad on selleks eriti soodsad, sest tänu neile võivad kliendid säästudesse paigutatud rahalt rohkem teenida. Intressimäärade kasvule aitab kaasa Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõus, mis mõjutab elanikkonna laenumakseid negatiivselt, tähtajaliste hoiuste intressimäärasid aga positiivselt,» selgitas Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Ülemaailmsete sündmuste mõjule vaatamata eraisikute säästud igat liiki hoiustes pigem suurenevad. Kuigi kiire inflatsiooni tõttu on eraisikute hoiuste kasvutempo viimase aasta jooksul aeglustunud, on kasv endiselt positiivne – tänavu veebruari lõpus oli hoiuste maht 3,4 protsenti suurem kui aasta varem, ulatudes peaaegu 10,3 miljardi euroni. Ettevõtete hoiuste kasv püsis omakorda suhteliselt kiire – aastaga kasvas see 18 protsenti, ulatudes peaaegu 6,8 miljardi euroni.