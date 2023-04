UBS korraldab ostetud Credit Suisse’is suurkoondamise

Tekkiv pank on liiga suur, et Šveitsi valitsus saaks üldse kunagi kaaludagi mõtet, et võiks lasta pangal hävida, kirjutab AP.

«Põhiline probleem on, et sellise monstrumi tekkimisel on ühe võimatum lasta pangal hävida,» ütles Zürichi ülikooli rahandusprofessor Marc Chesney. «Oht seisneb selles, et aja jooksul võtab pank aina suuremaid riske, kuna neil on kindlustunne, et Šveitsi riik ei saa panga päästmisest loobuda.»