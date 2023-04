Kümme erinevat investoritüüpi hulljulgetest skeptikuteni: millist tüüpi oled sina?

«Igal investoril on oma eesmärgid ja riskiga seotud mugavuse tase ning see võib mõjutada tema investeerimiseks kasutavate instrumentide valikut,» märgib Manturov. Peamiste investorite tüüpide ja nende isikuomaduste mõistmine aitab aga teha teadlikumaid investeerimisotsuseid ja juhtida riske efektiivsemalt.

Manturovi mainitud kümne tüübi hulgas on nii konservatiivsete investeeringute eelistajaid kui ka neid, kes on valmis võtma kõrge tootluse nimel riske. Lisaks on investoreid, kes eelistavad investeerida neile tuttavatesse sektoritesse ning neid, kes ei karda uut tehnoloogiat ja innovatsiooni.