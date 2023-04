Ekspress Grupp teeb ettepaneku maksta ligi 1,5 miljonit eurot dividende

Ekspress Grupi juhatuse ettepaneku kohaselt makstakse dividende kõigile ettevõtte aktsionäridele, kes on kantud 18. mai 2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga Ekspress Grupi aktsiaraamatusse. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 17. mai. Dividendid on kavas välja maksta 24. mail.