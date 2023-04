Swedbank kaotab lõviosale investoritest väärtpaberikonto hooldustasu

Alates 1. aprillist on Swedbanki väärtpaberikonto kuuhooldustasu investoritele soodsaim pakkumine kohalikul investeerimisteenuste turul. Hinnakirja muudatuse järel säilib hooldustasu kahel protsendil eraklientidest, kelle väärtpaberikonto maksimaalne hooldustasu on kaheksa eurot ja ligi 26 protsendil väärtpaberikontoga äriklientidest.

«Balti aktsiate tehingutasude kaotamise ja välisaktsiate tehingutasude poole võrra alandamise järel Swedbankis langesid tehingutasud kogu turul ja investorite portfellid kasvasid, mistõttu nägime, et on oluline teha järgmine samm investeerimiskultuuri toetamiseks,» selgitas hinnakirja muudatust Swedbanki investeerimise ja kogumise valdkonna juht Siim Uusma. «Erinevaid võimalusi kaaludes pidasime silmas jaeinvestorite seas hoogu koguvat suunda portfellide kasvades investeerida läbi ettevõtete. Tänane muudatus vabastab hooldustasudest enamiku eraisikutest, kuid kokkuhoid teenustasudelt on suurem just ettevõtetel.»