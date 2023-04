Robus andis sisse patenditaotluse

Tallinna börsi alternatiivturul kaubeldav Robus Group AS andis läbi oma tütarettevõtte Robus Athletic OÜ 22.03 2023 sisse rahvusvahelise patenditaotluse nutikate treeningvahendite tehnoloogiale Smart GymBars ja sai teadus- ja ärilinnakult Tehnopol tehisintellektil põhineva personaaltreeneri välja arendamiseks 20 000 eurot toetust.

Robuse arendatav Smart GymBars tehnoloogia on arenenud töötava prototüübi faasi ning välja töötatud lahenduse kaitsmiseks anti 22.03 2023 sisse Euroopa-ülese patendi taotlus. Tegemist on maailmas ainulaadse kontseptsiooniga, mis tuvastab automaatselt sooritatud korduste arvu ja kasutatud vasturaskused, lubades treenijatel oma progressi jooksvalt mõõta ja treeninguid juhtida sama täpselt kui jõusaalis personaaltreeneri käe all.