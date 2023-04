Saunumi märtsi käive enam kui kahekordistus

Samas oli tema vaates kõige olulisem siiski keriste saatmine USA-sse. «Poolteist aastat tööd väga raskesti teostatava UL sertifikaadi nimel, tootmise juurutamine ja lõpuks Põhja-Ameerika turule sertifitseeritud seadmete tootmine on olnud pikk ja vaevarikas protsess, millesse panustas väga suur osa Saunumi meeskonnast. Saunum Air kerised jõuavad USA-sse mai keskpaigas, ent juba on Chicagosse jõudnud Saunum Airsolo kliimaseadmed. Edasimüüjad alustavad seadmete müüki aprilli alguses, aga esmane indikatsioon on, et seadmed võetakse hästi vastu ning kindlasti ootame sealt ka jätkutellimusi,» ütles Lindal.