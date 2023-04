Iute emiteeris täiendavalt 40 miljoni euro eest võlakirju

Ühe võlakirja hind on 96,5 eurot ning aastatootlus kuni lunastamiseni on 12,3 protsenti, teatas ettevõte. «Finantsturud on surve all ja intressimäärad on võrreldes 2019. aastaga oluliselt tõusnud. Seetõttu on 2023. aasta märtsis 40 miljoni euro kaasamine 12,3 protsendiga märk sellest, et oleme midagi teinud õigesti nii oma investoritega kui ka oma sadade tuhandete lõppklientidega Balkani riikides,» leiab Iute Groupi juht Tarmo Silla.