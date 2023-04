Algas Modera aktsiate avalik pakkumine

«Oleme oma varasemalt antud lubadused täitnud ja ületanud. Kui autoturg on paaril viimasel aastal langenud, siis meie oleme kasvanud – see näitab meie ärimudeli tugevust ning autotööstuse digitaliseerimise ja tõhusamaks muutumise vajadust,» ütles Toonekurg.

31. märtsil aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud otsuse järgi läheb 3.-14. aprillini toimuvale avalikule pakkumisele kokku 120 000 Modera lihtaktsiat, täiendava huvi korral on emitendil õigus aktsiate arvu suurendada. Ühe aktsia hind on 4,5 eurot, pakkumise maht ulatub 540 000 euroni. Pakkumise tulemused plaanib ettevõte avalikustada 17. aprillil, uute emiteeritud aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev Tallinna börsi alternatiivturul on 2. mail.