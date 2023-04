BaltCapist saab Läti börsiettevõtte HansaMatrixi enamusosanik

«Oleme tänulikud HansaMatrixi senistele aktsionäridele usalduse ja võimaluse eest jätkata ettevõtte arendamist enamusomanikuna. Pakkumise õnnestumine ja investorite aktiivne osalemine näitas meile ühtlasi, et aktsia ostuhind kajastas ettevõtte väärtust õiglaselt ning pakkus senistele investoritele hinnapreemiumit. Uus omandistruktuur võimaldab ettevõttel nüüd paremini kaasata lisakapitali, et täiendavate investeeringute abil realiseerida ettevõtte tegelik kasvupotentsiaal ja aidata seeläbi elavdada ka Balti riikide majandust,» ütles BaltCapi juhtivpartneri Peeter Saks.

Kuna BaltCapi tütarettevõttele Emsco kuulub tehingu lõpuleviimisel üle 90 protsendi HansaMatrixi hääleõiguslikest aktsiatest, siis on Emscol õigus vastavalt Läti ülevõtmispakkumisi reguleerivale seadusele omanda kohustuslikus korras ka kõik ülejäänud HansaMatrixi aktsiad. «Kavatseme seadusest tulenevat võimalust kasutada ning omandada kohustusliku ülevõtmispakkumise käigus kõik HansaMatrixi aktsiad,» lisas Saks.

Varasema plaani järgi kavatseb BaltCap järgmise sammuna hakata ette valmistama HansaMatrixi reguleeritud turult äraviimist. «HansaMatrixi börsilt äraviimine lubab meil keskenduda ettevõtte pikaajalisele arengule ja väärtuse kasvatamisele. On tavapärane, et ettevõtted sisenevad aktsiaturule kindlates arenguetappides – ning lahkuvad, kui vajadused või turutingimused muutuvad,» rääkis Saks.

Läti ülevõtmispakkumisi reguleerivate seaduste alusel on aktsiate reguleeritud turult eemaldamise algatamiseks vaja vähemalt 75 protsendi aktsionäride nõusolekut.

Läti tarbijakaitseamet on andnud loa BaltCapi tütarettevõttele Emsco omandada HansaMatrix juba eelmise aasta novembris.

BaltCap on Baltimaade suurim ja kogenuim erakapitaliinvestor, kes tegeleb nii väljaostu-, kasvu-, riski- kui ka infrastruktuuriinvesteeringutega. Alates 1995. aastast on BaltCap investeerinud enam kui 100 ettevõttesse erinevates tööstussektorites ja kaasanud kokku üle 700 miljoni euro kapitali. BaltCapil on 35 investeerimisspetsialistist koosnev tiim, kes töötab Tallinna, Riia, Vilniuse, Varssavi, Helsingi ja Stockholmi kontorites