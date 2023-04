Tesla aktsia kukkus viletsate tarnenumbrite tõttu

Elon Muski autofirma ülemaailmsed tarned ulatusid pühapäeval avaldatud andmete kohaselt esimeses kvartalis 422 875 autoni, mis on 36 protsenti rohkem kui aasta varem.

Tulemused on seotud perioodiga, mil Tesla tegi Euroopas ja Ameerika Ühendriikides kuni 20-protsendilisi hinnaalandusi pärast sarnaseid samme eelmisel aastal Hiinas.

Garrett Nelson CFRA Researchist nimetas tarneid «kergeks pettumuseks». Samas märkis Dan Ives Wedbushist, et müüginumbrid olid «järjekordne positiivne samm häguses makroolukorras».

Tarned ületasid JPMorgan Chase'i analüütikute hinnangut, kes ütlesid, et Tesla hinnaalandused avaldasid ettearvamatut mõju.

«Me arvame, et on ohutu öelda, et Tesla nii ületas meie enda madalamat prognoosi, kuid jäi ka kõrgematele ootustele alla, mida tõenäoliselt tõsteti pärast agressiivseid hinnaalandusi,» öeldi JPMorgani märkuses.