EfTENi uude üürimajja Kaunases kolisid esimesed elanikud

Kahes üürimajas on kokku 96 möbleeritud korterit, millest kahetoalisi on 64 ja kolmetoalisi 32. Enne lõplikku valmimist on juba veerand korteritest üürilepingutega kaetud. Üürnike hulgas on palju välismaalasi, kuna majad asuvad ülikoolikliiniku läheduses, teatas EfTEN.

Korteri valmimishind, mis sisaldab ka mööblit, on ca 2200 eurot ruutmeetri kohta. See on oluliselt madalam kui Kaunase uute korterite müügihind. «Maja ehituskulud on turuhinnast oluliselt väiksemad tänu ehitustööde hulgiostule ja arendajaga läbirääkimistele. Nii saime maandada ehitushindade kiire tõusu riski ja seeläbi luua investoritele olulist väärtust juba ehitusetapis,» ütles EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas.

Arakas lisas, et ka Leedus on korterite müügihinnad kiiresti kasvanud ja sobiva elamispinna kättesaadavus noortele peredele on vähenenud. «EfTENi pakutavad üürikorterid täidavad suuresti katmata niši ja pered saavad endale elamispinna võtmed-kätte põhimõttel.»

Kaunase üürimajad on EfTEN Residential Fundi teiseks investeeringuks. Eelmise aasta alguses valmis 113 korteriga Kadaka üürimaja Tallinnas. «Kadaka üürikorterite esimese aasta tulemused olid üle ootuste head. Sisuliselt valmimise hetkest on kõik korterid olnud pidevalt välja üüritud ning eelkõige väiksemate korterite osas on tekkinud üürnikest arvestatav järjekord. See lisab meile kindlust jätkata uute majade ehitamist ka Vilniuses ja Riias. Vilniuses peaks ligikaudu aasta pärast valmima 145 korteriga meie seni suurim üürikorterite arendus ning Riias planeerime tänavu alustada 112 üürikorteri arendusega,» kommenteeris fondi käekäiku ja edasisi plaane Viljar Arakas.