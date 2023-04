Saunum Group plaanib omandada Protoskoobi

Lepingu esemeks on Saunumi poolt 100%-lise osaluse omandamine Protoskoobis, mille käigus nimetatud osaluse omandamise eest tasutakse osaliselt rahas 25 000 eurot ja osaliselt Saunumi aktsiates (kokku 32 350 aktsiat).

Leping on plaanitud sõlmida tingimuslikuna ning selles kavandatud tehing viiakse lõpule eeldusel, et Saunumi korraline aktsionäride üldkoosolek kiidab lepingus kokkulepitud tehingute tegemise heaks ning otsustab Saunumi aktsiakapitali suurendamise ning uute aktsiate väljalaskmise Protoskoobi 100%‑lise osaluse eest tasumiseks.

Mitterahalise sissemakse esemete väärtust hindab aktsiaseltsi juhatus ning väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

Protoskoobi omandamise peamiseks eesmärgiks on elektroonika ja IT arenduskompetentsi lisamine Saunumi kontserni. Lisaks eelnevale on Lepingu pooled kokku leppinud Protoskoobi jätkamises eraldiseisva osaühinguna, mis võimaldab maandada ka äriühingute põhitegevusest tulenevaid riske.

«Saunum on saunatehnoloogia ettevõte, mis tegeleb erinevate IT ja elektroonikalahenduste arendamisega eesmärgiga parendada sauna kliimat ning seeläbi ka kasutaja saunakogemust. Saunumit tuntakse täna eeskätt tänu patenteeritud kerise- ja sisekliimalahendusele. Samas niiskuse ja õhukvaliteedi kontrolli, kuid ka ventilatsiooni- ja kütmisalgoritmide kaudu on Saunumil plaanis olla sauna- ja wellness turul oluline suunanäitaja ning valdkonna arendusliider. Meil on olulisi arendusprojekte plaanis, millele näeme suurt turgu nii era- kui avalike saunade omanike seas,» ütles Saunumi juhatuse liige Henri Lindal.

«Protoskoobist on viimase poole aasta jooksul Saunumisse juba mõned insenerid tööle asunud. Näeme, et tegemist on laia silmaringiga ja osavate inseneridega. Protoskoop on aastate jooksul töötanud paljude erinevate ja huvitavate arendusprojektidega erinevate, sealhulgas saunaettevõtete jaoks. Loomulikult on Saunum huvitatud uutest ideedest ja lahendustest, mida arendajad oma kogemuse pealt Saunumile pakuvad. Talenti on arendusettevõttesse alati juurde vaja, mistõttu oli ka Protoskoobile Saunumi kontserniga liitumisettepaneku tegemine loogiline samm,» lisas Lindal.

Protoskoobi ja Saunumi arendusdivisjoni liitmisel tekib Eesti kui mitte Euroopa suurim in-house saunaelektroonika arendusüksus. Ühtlasi saab uus tütarettevõte vastutama ka erinevate arendusprojektide eest, mille raames kasutatakse välist projektirahastust.

Protoskoop tänased osanikud on 78% ulatuses Märt Pikkani, 18% ulatuses Martti Rand ja 4% kes jätkavad tööd Saunumi arendusmeeskonnas pärast lepingus kavandatud tehingute lõpuleviimist. Protoskoobi 100% osaluse eest tasutakse vahetustehinguga hiljemalt 17.mail 2023. aastal.