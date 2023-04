JPMorgan: aktsiaturul on nagu vaikus enne tormi

«USA keskpank pole andnud märku kavatsusest kärpida tänavu intressimäära, kuid riskivarad kogevad pretsedenditut rallit,» kirjutas ta esmaspäeval klientidele. «Euroopa aktsiaturg liigu kõigi aegade tipu lähedal ja USA aktsiad teevad tasa hiljutisi kaotusi. Me eeldame, et riskivalmidus pöördub ja lähikuudel testib aktsiaturg taas läinud aasta põhja.»

VIX langes alla 20, mis näitab, et turul on väiksem stress. Investorid arvavad, et panganduskriis on lähiajal piiratud. Kuid Kolanovici sõnul meenutab praegune börsiseis vaikust enne tormi.