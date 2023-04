Euroopa Keskpank hoiatab triljoni eurose kinnisvarafondide riski eest

Kümne aastaga on kinnisvarasse investeerivate fondide varade maht enam kui kolmekordistunud ja ületas triljon eurot. Sellega on kasvanud ärikinnisvara ja kinnisvarafondide üksteisest sõltuvus.

Oht seisneb selles, et investorid kaotavad aegajalt julguse ja tõmbavad raha välja, kuid fondide enda investeeringud on üsna ebalikviidsed. See võib muuta kinnisvarafondid ohtlikuks nagu on hiljuti kogenud mõned pangad.