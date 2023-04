Koll lahkub LHV Kindlustuse juhatusest

Tarmo Koll on töötanud LHV-s alates 2020. aasta kevadest ehk AS-i LHV Kindlustus asutamisest alates ning juhtinud kindlustus-, kahjukäsitluse ja finantsvaldkonna arendamist. Tänaseks on ettevõte võitnud 155 000 kliendi usalduse ja kasvanud ligi 40 töötajaga kahjukindlustusseltsiks. Ettevõte on lühikese aja jooksul turule toonud enamuse jaeklientide tooteid ja hoidnud kahjukäsitluses väga kõrget klienditeeninduse taset.