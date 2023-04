Mehhiko riigistab Hispaania firma 13 elektrijaama

López Obrador märkis, et elektrijaamade juhtimise võtab üle riiklik energiaettevõte CFE. Valitsuse teatel suureneb sellega CFE osakaal elektrienergia tootmisel seniselt 39 protsendilt 55-le.

López Obrador on olnud kriitiline Hispaania energiafirmade Iberdrola ja Repsol suhtes, mis on investeerinud Mehhiko energiatööstusesse, süüdistades neid varjatud ärikokkulepetes.

Välisinvestorid on reageerinud murelikult presidendi reformidesse, mille eesmärk on pöörata ringi eelmiste valitsuste liberaalsete tegude mõju. Kriitikute sõnul saavad reformidest ebaõiglaselt kasu riigifirmad, mis sõltuvad fossiilkütustest. Erafirmadest elektritootjad on investeerinud rohkem taastuvenergiasse.