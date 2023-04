Saab ka nii: Somaalia pole trükkinud uue kujundusega pangatähti alates 1991. aastast

Somaaliat on kimbutanud kodusõda. Enamik 1991. aastal trükitud pangatähti on kadunud või kasutamiseks liiga lagunenud. Neid asendasid sageli sõjapealike ja ärimeeste trükitud valerahakupüürid ja USA dollarid, kirjutab Bloomberg.

Rahvusvaheline Valuutafond IMF prognoosis 2017. aastal, et majanduses ringlevast rahast 98 protsenti moodustab valeraha.

«Somaalia majandus on veidi enam kui 30 aastaga dollariseerunud,» ütles keskpanga juht Abdirahman Mohamed Abdullahi. «Kuni me ei too turule uusi Somaalia šillingeid, pole meil lihtne rahapoliitikat teostada.»