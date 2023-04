DelfinGroupi uute laenude väljastamine kasvas võimsalt

Kasv peamistes ärisegmentides näitab, et ettevõte on esimeses kvartalis saavutanud tugeva tulemuse uute laenude ja toodete müügis ning kinnitab DelfinGroupi hinnangul, et inimeste huvi lihtsate finantsteenuste vastu püsib.

DelfinGroupi üheks strateegiliseks äriarenduse valdkonnaks on ringmajanduse põhimõtete tugevdamine kaubanduses, edendades ringlussevõetud kaupade taaskasutamist. Ettevõte on Lätis välja arendanud ringmajanduse jaemüügivõrgu Banknote, millel on üle 90 füüsilise filiaali. Samuti on olemas veebipood, kus on üle 45 000 kasutatud ja uue kauba.