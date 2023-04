J. Molner ootab Kanadast rahasadu

Geneeriliste ravimite väljatöötamisele spetsialiseerunud Eesti ravimifirma J. Molner AS teatas, et on sõlminud litsentsilepingu Kanada ravimifirmaga Juno Pharmaceuticals kahe geneerilise süstitava ravimi, mis ootavad Kanada ravimiameti heakskiitu, turustamiseks, ning lisaks kahe sama tüüpi ravimi arendamiseks Molneri laboris Tallinnas.