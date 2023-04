5 põhjust, miks aktsiatel ei pruugi olla roosilisi väljavaateid

USA piirkondlikud pangad sattusid pangajooksu alla ning Šveitsi võimud sundisid Credit Suisse’i päästes kandma 17 miljardi dollari ulatuses võlakirjade kahju. Sellel on laiem mõju Euroopa pankade rahastamisele.

Analüütikute sõnul kahandab see pankade võimet laene anda. Nii USAs kui Euroopas toimunud keskpankade küsitluste tulemustest selgub, et pangad juba karmistavad laenutingimusi. Tavaliselt on karmimad laenutingimused kehva aktsiaturu arengu hoiatus.