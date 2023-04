Tallink sõlmis pikaajalise lepingu süstiklaeva Star prahtimiseks

Eesti lipu all seilav Star alustas Tallinna–Helsingi liinil tegutsemist 2007. aastal ning on liinil tänaseni. Kontserni kõige uuema laeva MyStar liinile saabumise järgselt möödunud aasta detsembris on Star pakkunud Tallinna ja Helsingi vahel väljumisi uue kontseptsiooni alusel väiksema arvu väljumistega päevas ning vähendatud teenustega pardal.