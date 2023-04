INVESTOR MARI ⟩ Märts viis portfellist raha

Müügi ajendiks oli Leedu valitsuse flirtimine ideega maksustada täiendavalt pankade poolt teenitavat puhasintressitulu. Šiauliai bankase aktsia on pikaaegne Eesti investorite üks Leedu lemmikutest. Sageli on kõlanud argumendina, et pank on suhtarvude poolest LHVst ja Coop pangast odavam. Kuid kas aktsiat peaks ostma vaid suhtarvude pärast? Panga kasv on ka olnud tagasihoidlikum ja kui leedulased ise ei taha väga suhtarvude odavusest tingituna aktsia hinna tõstmiseks väärtpaberit osta, siis miks peaks selle töö nende eest ära tegema Eesti investorid? Lisaks oli ja on ka praegu minu portfell väga finantssektori poole kaldu. Portfellis on jätkuvalt LHV ja Coop Pank, mööndustega võib neile ka lisada Blackstone’i.