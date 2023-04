Tallinna Sadamat läbinud kaubaveo maht vähenes järsult

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris taastumine COVID-19 pandeemia põhjustatud madalseisust. «Näeme järjest tihenevat reisijate liikumist, eriti Tallinn-Helsingi liinil ja jõudsalt on kasvanud ka Tallinn-Stockholmi liinil reisivate inimeste arv. Kauba osas võib öelda, et alates detsembrist Venemaa päritolu kaupa meie sadamate kaudu sisuliselt enam ei liigu ja me ei näe ka selle taastumist pikemas vaates. Pigem on ootused ro-ro kauba kasvu jätkumise osas,» selgitas Kalm.