Tallinki põgenikke majutav Isabelle jõuab aasta lõpuks Kanadasse

Tema kinnitusel on Tallinki laevad ja meeskond end tõestanud nii maailmatasemel tippkohtumistel kui ka Ukraina sõjapõgenike ja asüülitaotlejate majutamisel. «Viimase kolme aastaga on senisest veelgi selgemaks saanud see, et meie laevade prahtimine on oluline osa meie äritegevusest,» lisas Nõgene.