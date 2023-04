Tahtsite näha börsilt reaktsiooni loodud koalitsiooni maksutõusudele? Tallinna börsilt seda ei näe

Paraku Tallinna börsilt seda reaktsiooni ei näe. Kuna suures osas Euroopas, kuhu kuulub ka Leedu, on esmaspäeval riigipüha, siis Tallinna börsil ei toimu kauplemist. Meie börsil on sama omanik kui Leedu omal ja seetõttu on oluline Leedus toimuv. Väga kummaline, et räägime kohaliku kapitalituru edendamisest ja meil pole isegi tööpäevadel võimalik kohalikul aktsiaturul kaubelda, sest kusagil on riigipüha.