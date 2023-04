Modera käive kasvas ligi 50%

2023 a. I kvartali lõpuks on Modera automüügiplatvormi abil tehtud 73 900 auto müügitehingut kogusummas 2,44 miljardit eurot.

«Praeguseks on Modera platvormi kaudu tehinguni jõudnud 73 914 auto müük, mis on näiteks rohkem kui müüdi eelmisel aastal uusi sõiduautosid Baltikumis. Oleme suutnud läbi viimase kahe aasta suutnud stabiilselt kasvuks 50%, mis arvestades turbulentseid aegu majanduses on väga tugev tulemus. Meie jätkuvat kasvu toetavad uued sihtturud. Modera esineb ja osaleb mai alguses Saksamaa ja Euroopa ühel suurimal erialaekspertide konverentsil Autosummit 2023 kõrvuti maailma juhtivate autotootjate ning tehnoloogia pakkujatega. Konverentsil osaleb üle 600 eriala eksperdi ning selle raames jagatakse infot värsketest trendidest ning sõlmitakse mitmeid koostöö kokkuleppeid,» kommenteeris Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.