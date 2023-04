Esipessimist Roubini: pangakriis võib tuua majanduse kukkumise

«Mitte vaid First Republic Banki eelisaktsiate dividendi tühistamine, vaid laiemalt paljudel USA piirkondlikel pankadel on probleem, kuna nende ärimudel on ränga löögi all,» rääkis ta. «Neil on väga kitsas hoiustajate baas, suured summad on hoiusegarantiita ja nüüd näevad inimesed, et USA valitsuse lühiajalistes võlakirjades teenib 4 või 5 protsenti aastas. Pangad maksavad hoiustele nullilähedast intressi. See on fundamentaalne probleem, mis tähendab, et eriti regionaalpankade probleemid jätkuvad.»