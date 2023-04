Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas aastaga

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu tõi välja, et suhteliselt näitas suurimat kasvu grupi uusim liige Geenius Meedia, ent rahule võib tema hinnangul jääda ka kontserni suurima tellijate arvuga meediafirma Delfi Meedia tulemusega. «Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi,» hindas ta.