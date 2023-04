Kukkuv rahapakkumine tõi monetaristide hoiatuse, inflatsioon hääbub, varsti on uus probleem

Nomura Londonis töötav volatiilsusstrateeg Vincenzo Inguscio hoiatas, et USA M2 hiljutine kukkumine, mis mõõdab ringluses sularaha, pankades hoiatavaid dollareid ja rahaturu fonde, viitab, et Föderaalreserv on rahapoliitikat karmistades juba liiale läinud.

«Otsustajad peavad pidama silmas rahapakkumise dünaamikat, kui see kõigub palju,» ütles ta.

Et tampida nelja aastakümne suurimat inflatsiooni, on keskpangad tõstnud intressimäärasid kiireimas tempos alates 1980ndate lõpust, ning rahatrükki võimaldanud lõdva rahapoliitika programme tühistatakse. Sellega tühistatakse vahepeal loodud raha. Congdoni sõnul näitavad rahaturu andmed, et nad oleksid pidanud juba mõne aja eest lõpetama intressimäärade tõstmise.

Seevastu Ward tahab, et keskpankurid lõpetaksid keskpankade bilansimahu kahandamise. Arvestades ka intressitõusu, on seda tõenäoliselt juba liiga palju.

«Nad peavad taastama positiivse rahakasvu,» lausus Ward. «Monetaristid võitsid inflatsiooni prognoosimise võistluse, kuid keskpankurid väidavad, et see oli juhus. Kui nüüd keskpankurid taas eksivad ja me läheme majanduslangusesse või deflatsiooni, äkki nad hakkavad ärkama ja reageerivad?»

Kukkuv rahapakkumine võib ennustada deflatsiooni, kuid sama hästi võib see ka peegeldada hiljutist panganduskriisi ja finantsturgude ebastabiilsust, mille põhjustas agressiivne intressitõstmine.

Kelle peale tuleb näpuga näidata?