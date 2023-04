Tallinna Kaubamaja maksueelne kasum kasvas käibega võrreldes topelt tempos

Supermarketite segmendi käibetulemused on jätkuvalt mõjutatud kiirenenud inflatsioonist. Toidukaupade ligi 26%line kallinemine on muutnud klientide ostuharjumusi ja hoiab kaupade mahulist müüki alla eelmise aasta taseme.

Energiakandjate hinnad on stabiliseerunud, kuid vaatamata kokkuhoiuvõimaluste rakendamisele on kulutused energiale kolmandiku võrra suuremad aasta varasemast. Kõrged energiahinnad ning toorainehindade tõus on tõstnud pea kõikide kulutuste hindu ning hinnatõusud, vaatamata kokkuhoiuvõimaluste otsimisele ja rakendamisele, avaldavad märkimisväärset mõju majandustulemusele.