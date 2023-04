EfTENi aktsia puhasväärtus märtsis veidi kasvas

Esimese kvartali jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu 7,5 miljonit eurot ning kulumieelset ärikasumit (EBITDA) 6,45 miljonit eurot. Kvartali konsolideeritud üüritulu sisaldab 4 miljonit eurot, mis lisandus ühinemisel – see on võrreldes EfTEN Kinnisvarafondi eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 5,3 protsenti. Vähemalt kaks aastat järjest bilansis olnud kinnisvarainvesteeringute puhul on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7 protsenti.