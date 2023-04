Efteni aktsia puhasväärtus suurenes märtsis 0,6 protsenti

Esimese kvartali jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 7,5 miljonit eurot ning kulumieelset ärikasumit (EBITDA) 6,45 miljonit eurot. Kvartali konsolideeritud üüritulu sisaldab ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 4 miljonit eurot, mis võrreldes Eften Kinnisvarafond AS-i eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud 5,3 protsenti. Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal, on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7 protsenti.