Buffett: keegi ei kaota üheski USA pangas hoiustatud raha

USA hoiusekindlustus FDIC garanteerib hoiused kuni 250 000 dollarini. Hiljuti otsustas FDIC garanteerida ka sellest suuremad Silicon Valley Bankis ja Signature Bankis olnud hoiused. Selleks kasutatakse FDICi sissemakseid teinud pankade raha. Buffett lisas, et see on pankade, mitte maksumaksjate raha.

2008. aasta panganduskriisis oli Buffett päästja. Goldman Sachs tuli kapitali otsima ja Buffett andis üleöö pangaks saanud investeerimispangale viis miljardit dollarit. 2011. aastal süstis ta Bank of Americasse viis miljardit dollarit, kui Brian Moynihan oli olnud alles lühikest aega panga juht ja aktsia kukkus rämpshüpoteeklaenude koorma hirmu all. Ta on jätkuvalt Bank of America suurim aktsionär.