Aasta algusest on see krüptovara kallinenud 80 protsenti, samas kui peamiselt tehnoloogiasektorit esindav börsiindeks Nasdaq 100 on samal ajal kerkinud umbes 20 protsenti. Nasdaqi tõusu vedajad on just suured tehnoloogiaettevõtted eesotsas Apple’i ja Microsoftiga.