Novaturase esialgsed tulemused: tugev esimene kvartal ja rohkem reisipakkumisi

«Lõpetame selle aasta esimese kvartali korralike müügitulemustega. Oleme reisijate arvu ja teenitud tulu poolest ületanud oma 2022. aasta tulemused ning tänavu märtsis 15 500 reisijat on suurim märtsikuus teenindatud klientide arv Novaturase 23-aastase tegutsemisaja jooksul,» ütles Novaturas grupi peadirektor Vitalij Rakovski. Ta lisas, et tulemusele aitas kaasa lendude kõrge täituvustegur, mis ulatus märtsis 97-protsendini.

Novaturas on maandanud 95 protsendi ulatuses oma suvehooaja kogumüügist tuletisinstrumentidega, mis kaitsevad ettevõtet lennukikütuse hinnatõusu ja valuutakursside kõikumiste vastu.

Hoogsat nõudluse kasvu on märgata Leedus eriti Montenegro ja Tuneesia reiside puhul, kuhu tehakse lisalende: reisimahud kasvavad Montenegro suunal ligi 20 protsenti ja Tuneesia suunal pea 30 protsenti.

Novaturas grupi peakontor asub Leedus, Eestis ja Lätis tegutseb see Novatoursi nime all. Ettevõtte põhiline tegevusala on puhkuse- ning kultuurireisi tšarterlendudega algusega Tallinnast, Riiast ja Vilniusest.